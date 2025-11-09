رئيس مجلس المفوضين: عدد المصوتين الكلي للتصويت الخاص تجاوز مليوناً و100 ألف

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، نجاح عملية التصويت الخاص التي جرت بانسيابية عالية ومن دون تسجيل أي خروقات أو أعطال فنية في الأجهزة الإلكترونية.

وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد في مؤتمر صحفي ، إن المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والتزمت بالحياد والشفافية في إدارة العملية الانتخابية، مؤكداً أن عدد المصوتين تجاوز مليوناً و100 ألف ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 82%.

ويرى متتبعون أن هذه النسبة تمثل إقبالا واسعا وغير مسبوق في التصويت الخاص، ما يعكس ثقة الناخبين، بالإجراءات التقنية والتنظيمية التي تم اعتمادها..