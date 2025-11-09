"التصويت الخاص".. الإعلان عن مطابقة العد والفرز اليدوي والإلكتروني

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، عن مطابقة العد والفرز اليدوي والإلكتروني في التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي وفق وكالة الانباء العراقية، إن "عملية العد والفرز اليدوي والإلكتروني بالتصويت الخاص اكملت وظهرت مطابقة".

وانطلقت في عموم العراق، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.