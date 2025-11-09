التعليم العالي: إعلان نتائج القبول المركزي بكلية التميز في اللغة العربية وآدابها بجامعة الكوفة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن نتائج القبول المركزي في كلية التميز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول المركزي في كلية التميز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة للعام الدراسي 2026/2025".

كما أوضحت الوزارة، أن "عدد المقبولين (30) طالباً وتوجه باعتماد بيانات القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) والشروع بإجراءات التسجيل".