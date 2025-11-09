وزارة الداخلية: مستمرون بعملنا حتى انتهاء التصويت ونقل العصا الإلكترونية وإعلان النتائج الأولية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، استمرار عملها حتى انتهاء التصويت ونقل الصناديق والعصا الإلكترونية وإعلان النتائج الأولية، فقد ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية، عباس البهادلي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قطعات وزارة الداخلية والتشكيلات الأخرى وضعت خطة محكمة لتأمين مراكز الانتخابات ومحطات الاقتراع بمهنية وحرفية كاملة، حيث تم تشكيل ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية، الأول لحماية المنشآت، والثاني من الشرطة الاتحادية والمحلية، والثالث يشمل الجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية، لأن وزارة الداخلية تتولى الملف الأمني في ست محافظات بالإضافة إلى منطقة سامراء وجميع مراكز المدن".

وأضاف البهادلي، أن "وزارة الداخلية نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في تعزيز الأمن عبر الجهد الاستخباري والتقني وكاميرات المراقبة، مما قلل الحاجة للاعتماد على العنصر البشري والجهد الأمني المرئي، مع عدم عسكرة الشوارع أو فرض حظر للتجوال أو قطع أوصال العاصمة والمحافظات، ما أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بفضل جهود وتضحيات منتسبي الوزارة".

كما أوضح، أن "عدد المنتسبين في وزارة الداخلية كبير، إلا أن المشاركين في الانتخابات الخاصة لمجلس النواب لعام 2025 بلغ 600 ألف منتسب فقط من الضباط والمنتسبين، فيما يصوت المنتسبون المدنيون ضمن التصويت العام"، منوهاً بأن "عدد المشاركين في التصويت الخاص بشكل عام بلغ مليوناً و313 ألف ناخب".

وأضاف، أن "الوزارة نجحت في إدارة الاستحقاقات الدولية الكبيرة، وستنجح أيضاً في هذا الاستحقاق الانتخابي"، مشيراً إلى أن "توصيات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، كانت واضحة في أن تقف جميع القوات الأمنية على مسافة واحدة من جميع الكتل والمرشحين، لضمان حياد كامل خلال العملية الانتخابية".

وتابع، أن "هذا التوجه يعكس ديدن وزارة الداخلية ويليق بتضحيات منتسبيها ودماء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل حرية المواطن العراقي"، مضيفاً أن "الاستحقاق الانتخابي الحالي سيكون إضافة فخرية لرصيد الوزارة في حفظ الأمن وتقديم الخدمة للمواطنين".

كذلك لفت إلى، أن "الاستعداد المبكر وإجراء محاكاة كاملة للعملية الانتخابية ساهم في معالجة جميع المشاكل المحتملة، مع حساب الوقت لكل ناخب من لحظة الدخول وحتى المغادرة، بالتعاون الكامل مع المفوضية العليا للانتخابات".

وأضاف، أن "الطوابير تسير بانسيابية عالية، مع تعاون جميع الكتل والمرشحين والمراقبين الدوليين، إضافة إلى التغطية الإعلامية الشاملة"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية ستواصل عملها بشكل كامل حتى انتهاء التصويت ونقل الصناديق والعصا الإلكترونية إلى المركز الوطني، وحتى إعلان النتائج الأولية".