وزارة الداخلية: مستمرون بعملنا حتى انتهاء التصويت ونقل العصا الإلكترونية وإعلان النتائج الأولية


 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، استمرار عملها حتى انتهاء التصويت ونقل الصناديق والعصا الإلكترونية وإعلان النتائج الأولية، فقد ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية، عباس البهادلي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قطعات وزارة الداخلية والتشكيلات الأخرى وضعت خطة محكمة لتأمين مراكز الانتخابات ومحطات الاقتراع بمهنية وحرفية كاملة، حيث تم تشكيل ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية، الأول لحماية المنشآت، والثاني من الشرطة الاتحادية والمحلية، والثالث يشمل الجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية، لأن وزارة الداخلية تتولى الملف الأمني في ست محافظات بالإضافة إلى منطقة سامراء وجميع مراكز المدن".

وأضاف البهادلي، أن "وزارة الداخلية نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في تعزيز الأمن عبر الجهد الاستخباري والتقني وكاميرات المراقبة، مما قلل الحاجة للاعتماد على العنصر البشري والجهد الأمني المرئي، مع عدم عسكرة الشوارع أو فرض حظر للتجوال أو قطع أوصال العاصمة والمحافظات، ما أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بفضل جهود وتضحيات منتسبي الوزارة".

كما أوضح، أن "عدد المنتسبين في وزارة الداخلية كبير، إلا أن المشاركين في الانتخابات الخاصة لمجلس النواب لعام 2025 بلغ 600 ألف منتسب فقط من الضباط والمنتسبين، فيما يصوت المنتسبون المدنيون ضمن التصويت العام"، منوهاً بأن "عدد المشاركين في التصويت الخاص بشكل عام بلغ مليوناً و313 ألف ناخب".

وأضاف، أن "الوزارة نجحت في إدارة الاستحقاقات الدولية الكبيرة، وستنجح أيضاً في هذا الاستحقاق الانتخابي"، مشيراً إلى أن "توصيات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، كانت واضحة في أن تقف جميع القوات الأمنية على مسافة واحدة من جميع الكتل والمرشحين، لضمان حياد كامل خلال العملية الانتخابية".

وتابع، أن "هذا التوجه يعكس ديدن وزارة الداخلية ويليق بتضحيات منتسبيها ودماء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل حرية المواطن العراقي"، مضيفاً أن "الاستحقاق الانتخابي الحالي سيكون إضافة فخرية لرصيد الوزارة في حفظ الأمن وتقديم الخدمة للمواطنين".

كذلك لفت  إلى، أن "الاستعداد المبكر وإجراء محاكاة كاملة للعملية الانتخابية ساهم في معالجة جميع المشاكل المحتملة، مع حساب الوقت لكل ناخب من لحظة الدخول وحتى المغادرة، بالتعاون الكامل مع المفوضية العليا للانتخابات".

وأضاف، أن "الطوابير تسير بانسيابية عالية، مع تعاون جميع الكتل والمرشحين والمراقبين الدوليين، إضافة إلى التغطية الإعلامية الشاملة"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية ستواصل عملها بشكل كامل حتى انتهاء التصويت ونقل الصناديق والعصا الإلكترونية إلى المركز الوطني، وحتى إعلان النتائج الأولية".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
