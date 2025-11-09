الأخبار

وزارة التربية تصدر قراراً يخص الطلبة المشتركين في المدرسة الإلكترونية


 

 

اصدرت وزارة التربية، اليوم الاحد، قرارا يخص الطلبة المشتركين في المدرسة الالكترونية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي قررت السماح للطلبة المشتركين في المدرسة الالكترونية بإعتماد احد الخيارين لإحتساب معدل السعي السنوي".

كذلك اضافت "إما اختيار الامتحانات الفصلية مقسوماً على (3) او اختيار احتساب امتحان نصف السنة فقط"، موضحة ان "اداء الامتحانات في مدارسهم الاصلية يكون حضورياً".

Image 1 of 1

 

وزارة التربية تصدر قراراً يخص الطلبة المشتركين في المدرسة الإلكترونية
