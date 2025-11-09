رئيس شبكة الإعلام العراقي: وضعنا خطة متكاملة لتغطية العملية الانتخابية

أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي، اليوم الأحد، أن تغطية الشبكة للتصويت العام وتشكيل الحكومة ستستمر بنفس الوتيرة وزخم العمل، حيث ذكر رئيس الشبكة للوكالة الرسمية، إن "اللجنة العليا الأمنية المشرفة على الانتخابات، لم تقصر في واجباتها"، مبيناً أن "شبكة الإعلام العراقي كانت على قدر المسؤولية باستلام جميع التوجيهات، بإتاحة الفرصة كاملة ومنصفة لجميع المرشحين للانتخابات".

وأضاف أن "الشبكة وضعت خطة متكاملة بإشراف مجلس الأمناء وتنفيذ كوادر مديريات الشبكة، حيث خططنا قبل بدء الإعلانات الانتخابية والترويج الانتخابي"، وتابع أن "تغطية الشبكة ستستمر حتى بعد انتهاء الانتخابات بتصويته الخاص والعام وسنتابع الى حين تشكيل الحكومة بنفس الوتيرة وزخم العمل".