تعطيل الدوام الرسمي في مدارس البصرة الحكومية والأهلية ليومي الأحد والإثنين

أعلنت المديرية العامة للتربية في البصرة تعطيل الدوام الرسمي في المديرية و مدارس المحافظة الحكومية والأهلية كافة ليومي الأحد والإثنين ٩- ١٠ /١١.

وذكر مدير عام التربية عبد الرزاق فيصل , استنادًا إلى توجيه المحافظ، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المديرية و مدارس المحافظة الحكومية والأهلية كافة ليومي الأحد 11/9 والإثنين 11/10، وذلك لأغراض تتعلق بالاستعداد الأمثل للعملية الانتخابية وضمان تهيئة الأجواء المناسبة .