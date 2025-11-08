المالية تنفي صحة منشور متداول بصفحات للتواصل الاجتماعي بشأن قطع رواتب الرعاية الاجتماعية

نفت وزارة المالية نفياً قاطعاً صحة المنشور المتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب إلى وزيرة المالية بشان قطع رواتب الرعاية الاجتماعية .

واكدت الوزارة في بيان لها ،أن هذا المنشور مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة، ولم يصدر أي تصريح رسمي بهذا المضمون.

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية الخاصة بها وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.

ونشرت وسائل اعلام محلية تصرياح نسب لوزيرة المالية بشان قطع رواتب الرعاية الاجتماعية بسبب العجز المالي