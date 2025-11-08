وزارة التعليم العالي توجه بمنح طلبة الجامعات الإجازات الممكنة لتسهيل عودتهم إلى محل سكناهم للمشاركة في الانتخابات.

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بمنح طلبة الجامعات الإجازات الممكنة لتسهيل عودتهم إلى محل سكناهم للمشاركة في الانتخابات.

وذكر بيان للوزارة، "حرصا منها على تمكين الطلبة من أداء واجبهم الوطني واستجابة للمناشدات الواردة توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل منح الإجازات للطلبة المقيمين خارج محافظاتهم خلال يومَي الأحد والاثنين تأمينا لعودتهم إلى محل سكناهم".

وأضاف البيان، ان ذلك من أجل "المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025".