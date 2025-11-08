اللجنة الامنية العليا للانتخابات : نعمل بجاهزية كاملة ورصدنا ميدانيا خروقات دعائية و شائعات مضللة

اكدت اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 ، جاهزيتها الكاملة لانسيابية العملية الانتخابية .

وذكر رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي ، في تصريح صحفي " هناك جهود وتنسيق مشترك للجنة الامنية مع المفوضية واللجان النيابية ومجلس القضاء وهيئة النزاهة لضمان شفافية العملية الانتخابية وتأمين الاستحقاق الوطني لصوت الناخبين والمرشحين للتنافس العادل، بعيدا عن خطابات الكراهية والتطرف ، وحفاظا على امن المواطنين ومصلحة العراق".

واضاف، ان "اللجنة الامنية العليا مضت قدما بالعمل الميداني ، ولدينا توصيات مستمرة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لرصد مخالفات وخروقات الحملات الدعائية وخطابات الكراهية والتطرف، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى "، مبينا أن " اللجنة الأمنية العليا نفذت ممارسات ميدانية ضمن التحضيرات النهائية لضمان نجاح العملية الانتخابية ، كما تتابع الوضع الميداني وتعمل على معالجة اي عقبات قد تعترض سير الخطة الأمنية للانتخابات" .

وتابع القول ، أن " مفوضية الانتخابات تمارس دورها الفني والإداري بشكل مستقل، فيما يقتصر عمل اللجنة الأمنية على الجوانب الميدانية لحماية العملية الانتخابية" ، منوها إلى أنه " لايوجد حظر للتجوال ولا اغلاق للطرق في يوم الانتخاب ، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، كما لايسمح بتواجد القوات الامنية داخل المراكز الانتخابية ، وكذلك وضعنا خطة ميدانية لمكافحة الشائعات والتضليل ، منها منع ظهور اي عنصر امني مع المرشحين للانتخابات، وازالة الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع بالتنسيق مع المفوضية ".