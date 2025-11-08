الأخبار

اللجنة الامنية العليا للانتخابات : نعمل بجاهزية كاملة ورصدنا ميدانيا خروقات دعائية و شائعات مضللة


اكدت اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 ، جاهزيتها الكاملة لانسيابية العملية الانتخابية .

وذكر رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي ، في تصريح صحفي " هناك جهود وتنسيق مشترك للجنة الامنية مع المفوضية واللجان النيابية ومجلس القضاء وهيئة النزاهة لضمان شفافية العملية الانتخابية وتأمين الاستحقاق الوطني لصوت الناخبين والمرشحين للتنافس العادل، بعيدا عن خطابات الكراهية والتطرف ، وحفاظا على امن المواطنين ومصلحة العراق".

واضاف، ان "اللجنة الامنية العليا مضت قدما بالعمل الميداني ، ولدينا توصيات مستمرة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لرصد مخالفات وخروقات الحملات الدعائية وخطابات الكراهية والتطرف، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى "، مبينا أن " اللجنة الأمنية العليا نفذت ممارسات ميدانية ضمن التحضيرات النهائية لضمان نجاح العملية الانتخابية ، كما تتابع الوضع الميداني وتعمل على معالجة اي عقبات قد تعترض سير الخطة الأمنية للانتخابات" .

وتابع القول ، أن " مفوضية الانتخابات تمارس دورها الفني والإداري بشكل مستقل، فيما يقتصر عمل اللجنة الأمنية على الجوانب الميدانية لحماية العملية الانتخابية" ، منوها إلى أنه " لايوجد حظر للتجوال ولا اغلاق للطرق في يوم الانتخاب ، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، كما لايسمح بتواجد القوات الامنية داخل المراكز الانتخابية ، وكذلك وضعنا خطة ميدانية لمكافحة الشائعات والتضليل ، منها منع ظهور اي عنصر امني مع المرشحين للانتخابات، وازالة الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع بالتنسيق مع المفوضية ".

وزارة التعليم العالي توجه بمنح طلبة الجامعات الإجازات الممكنة لتسهيل عودتهم إلى محل سكناهم للمشاركة في الانتخابات.
كركوك تعطل دوام المدارس لحين انتهاء الانتخابات
القبض على متهم بالمتاجرة بالمخدرات جنوب الموصل
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم ينذر بحريق هائل ويسير بطريقة جنونية اليه، وانقلاب فكري هو الاول من نوعه يجتاح الغرب وهو يبحث عن الخلاص
الفياض يدعو القوات الأمنية للمشاركة في الانتخابات: تذكروا ما أوصت به المرجعية
رئيس الجمهورية يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري
توضيح من وزارة النقل حول رحلات الطيران خلال فترة الانتخابات العراقية
النزاهـة: السجـن ست سنـوات لموظـف في بلديـة الناصـرية
المجمع الفقهي العراقي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
