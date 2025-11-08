كركوك تعطل دوام المدارس لحين انتهاء الانتخابات

قررت إدارة محافظة كركوك، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس لحين انتهاء انتخابات.

وذكر بيان للمحافظة، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال يومي غدٍ وبعد غدٍ لحين انتهاء انتخابات".

وبحسب البيان، فإن "قرار التعطيل جاء من أجل:

•ضمان انسيابية المنهاج الدراسي وتوحيد سير الدروس بين المدارس.

•كون أغلب المدارس مراكز اقتراع للتصويت الخاص والعام.

•تمكين القوات الأمنية من أداء مهامها في حفظ الأمن وإنجاح الانتخابات البرلمانية لعام 2025".