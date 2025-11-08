رئيس الجمهورية يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،اليوم السبت، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري .

وذكر بيان رئاسي،أن رئيس الجمهورية زار، اليوم السبت ، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاطلاع على آخر استعدادات المفوضية ليوم الاقتراع".

والتقى رئيس الجمهورية خلال الزيارة وفق البيان، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد محمد، و أعضاء المجلس، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، حيث أكد أهمية تسهيل الإجراءات الانتخابية أمام المواطنين، وتأمين المستلزمات الكفيلة بإنجاح عملية التصويت".

وأوضح الرئيس، أن المسار الديمقراطي في العراق يجب أن يمضي قدماً بإرادة وطنية صادقة لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخب الحقيقية، داعيا العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، لما تمثله هذه المشاركة من خطوة أساسية لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الأمن والاستقرار".

بدوره، ثمّن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان، زيارة رئيس الجمهورية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتبراً إياها دليلاً على حرصه على ضمان إجراء انتخابات حرة تعبّر عن تطلعات الشعب العراقي".

وأشار الحسان إلى أن أنظار العالم ستتجه في الحادي عشر من تشرين الثاني نحو العراق، في يوم يُعدّ محطة مفصلية في تاريخه ومستقبله، مؤكداً أن الانتخابات العراقية تُعد من أكثر العمليات الانتخابية استقلالية في منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين أن زيارة رئيس الجمهورية تمثل تشريفاً كبيراً للمفوضية، وتأتي في مرحلة حساسة تعكس اهتمام رئاسة الجمهورية بسير العملية الانتخابية، معرباً عن شكره وامتنانه للرئيس على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها".

كما قدّم القاضي عمر أحمد محمد شرحاً مفصلاً عن جاهزية المفوضية ليوم الاقتراع، والجهود المبذولة لتأمين بيئة انتخابية مناسبة تضمن نجاح هذه الممارسة الديمقراطية.

واطلع رئيس الجمهورية ,بحسب البيان, على تنفيذ تجربة محاكاة كاملة لعملية الاقتراع، تضمنت عرضاً تفصيلياً لجميع مراحل العملية الانتخابية.

وعبر رئيس الجمهورية عن سعادته بمستوى التنظيم والإجراءات المتبعة خلال المحاكاة، معرباً عن ثقته بأن تؤدي هذه الجهود إلى انتخابات حرة تعبّر عن تطلعات العراقيين نحو مستقبل أفضل".