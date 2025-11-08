توضيح من وزارة النقل حول رحلات الطيران خلال فترة الانتخابات العراقية

أكدت وزارة النقل، اليوم السبت، أن أجواء العراق مفتوحة خلال الانتخابات، وحركة الطيران مستمرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي للوكالة الرسمية إن "جميع المطارات في عموم البلاد تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن الملاحة الجوية مستمرة دون أي انقطاع، فيما تواصل الخطوط الجوية العراقية تنفيذ رحلاتها المجدولة داخلياً وخارجياً خلال فترة الانتخابات وما بعدها بكل انسيابية وانتظام".

وأضاف البيان أن "استمرار حركة الطيران خلال الاستحقاق الانتخابي الوطني يمثل مؤشراً على استقرار البيئة الأمنية والتنظيمية في البلاد، وتجسيداً لقدرة مؤسسات الدولة على الموازنة بين ممارسة الواجبات الديمقراطية وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين دون أي تعطيل".