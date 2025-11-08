الأخبار

السوداني يصدر توجيهات بشأن الانتخابات


أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025)، توجيهات بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني أجرى اليوم السبت، زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد".

وأضاف البيان، أن "السوداني ترأس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، عبر الدائرة التلفزيونية مع اللجان الفرعية في المحافظات، بما فيها اقليم كردستان العراق، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بالانتخابات النيابية التي ستنطلق يوم الثلاثاء، يسبقها الاقتراع الخاص الذي سيجرى يوم غد الأحد".

وأِشار البيان الى أن "السوداني استمع الى ايجاز قدمه نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات بشأن استعراض الواجبات المناطة باللجنة اثناء الانتخابات، وعمل اللجان الرئيسة والفرعية البالغ عددها (5) قي بغداد والمحافظات، والتأكيد على التنسيق العالي مع مفوضية الانتخابات، واستعدادات اجهزة الدفاع المدني وباقي الجهات الساندة، فضلاً عن الحملة التي اطلقتها اللجنة لإدامة المدارس وصيانتها لتكون جاهزة بعد انتهاء التصويت".

وأردف، أن "السوداني استمع الى ايجاز عن اجراءات وعمل المفوضية لإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية والقوانين النافذة والدستور، والالتزام بالشفافية، والتأكيد على تواجد اكثر من (800) مراقب دولي بشأن الانتخابات".

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان بـ"التكامل بين المفوضية والقوات الأمنية لإنجاح هذه المهمة الوطنية التي سيبنى عليها مستقبل العراق للمرحلة القادمة"، مؤكداً أنه "رغم كل الظروف والأحداث التي شهدتها المنطقة، نجحنا في اقامة الانتخابات والتمسك بالمسار الديمقراطي".

وتوجه السوداني "بعد الاجتماع الى المقر المسيطر للاطلاع على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بتأمين اجراء الانتخابات في عموم العراق، الذي سيستمر بالعمل لتأمين العملية الانتخابية يومي الاقتراع الخاص والعام".

وقال السوداني، إن "نجاح الحكومة في إجراء العملية الانتخابية وفق ما مرسوم لها وفي موعدها الدستوري يعد حدثا مهما للدولة"، مثمنا "تضحيات الاجهزة الامنية ونشيد بجهودها على مدى السنوات الماضية".

وبين السوداني إن "هذه الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي لبلدنا في خوض التجربة السادسة، والعراق متمسك بالتداول السلمي للسلطة"، مؤكدا أن "المسؤول هو صاحب القرار، وهو المعني بمعالجة اي شيء يعترض العملية الانتخابية".

ولفت الى أن "حضور الاجهزة الامنية وفاعلية اجراءاتها يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمواطنين"، موجها "الاجهزة الأمنية بتسهيل وصول المواطن للمراكز الانتخابية، لأداء حقه الدستوري بالانتخاب".

وأكد السوداني بأنه "لا يمكن السماح باستخدام الصلاحيات او موارد الاجهزة الامنية في التأثير على الضباط والمنتسبين في التصويت الخاص"، منوها على أنه "لن نفرض حظرا للتجوال يوم الاقتراع، ويجب ان تكون هناك انسيابية عالية في الحركة والسماح بالتنقل".

ووجه بـ"ضرورة الجاهزية للرد السريع والمباشر على ما يُتدوال في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من كذب او تضليل او تشكيك بالعملية الانتخابية"، متابعا: "نوجه بالتنسيق العالي والمهني بين الاجهزة الامنية والمفوضية، كونه عنصراً مهماً للنجاح في تنفيذ الواجبات، ووضع المعالجات".

وشدد على "اعتماد السياقات المهنية في تنفيذ الواجب بعيدا عن اي انتماءات سياسية او ضغوطات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توضيح من وزارة النقل حول رحلات الطيران خلال فترة الانتخابات العراقية
النزاهـة: السجـن ست سنـوات لموظـف في بلديـة الناصـرية
المجمع الفقهي العراقي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات
السوداني يصدر توجيهات بشأن الانتخابات
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب
المفوضية توضح إجراءات وشروط الشكاوى الانتخابية وتصنفها إلى صفراء وخضراء وحمراء
قيادة شرطة صلاح الدين: خطة أمنية شاملة لحماية الانتخابات وسلامة المواطنين
مفوضية انتخابات نينوى: 57 مركزاً للتصويت الخاص وأكثر من مليوني ناخب في الاقتراع العام
هيئة الإعلام والاتصالات: المباشرة بمتابعة ضوابط الصمت الانتخابي
قيادة شرطة الديوانية: 20 ألف منتسب سيصوتون غداً و10 آلاف عنصر لتأمين المراكز
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك