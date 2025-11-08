السوداني يصدر توجيهات بشأن الانتخابات

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025)، توجيهات بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني أجرى اليوم السبت، زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد".

وأضاف البيان، أن "السوداني ترأس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، عبر الدائرة التلفزيونية مع اللجان الفرعية في المحافظات، بما فيها اقليم كردستان العراق، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بالانتخابات النيابية التي ستنطلق يوم الثلاثاء، يسبقها الاقتراع الخاص الذي سيجرى يوم غد الأحد".

وأِشار البيان الى أن "السوداني استمع الى ايجاز قدمه نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات بشأن استعراض الواجبات المناطة باللجنة اثناء الانتخابات، وعمل اللجان الرئيسة والفرعية البالغ عددها (5) قي بغداد والمحافظات، والتأكيد على التنسيق العالي مع مفوضية الانتخابات، واستعدادات اجهزة الدفاع المدني وباقي الجهات الساندة، فضلاً عن الحملة التي اطلقتها اللجنة لإدامة المدارس وصيانتها لتكون جاهزة بعد انتهاء التصويت".

وأردف، أن "السوداني استمع الى ايجاز عن اجراءات وعمل المفوضية لإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية والقوانين النافذة والدستور، والالتزام بالشفافية، والتأكيد على تواجد اكثر من (800) مراقب دولي بشأن الانتخابات".

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان بـ"التكامل بين المفوضية والقوات الأمنية لإنجاح هذه المهمة الوطنية التي سيبنى عليها مستقبل العراق للمرحلة القادمة"، مؤكداً أنه "رغم كل الظروف والأحداث التي شهدتها المنطقة، نجحنا في اقامة الانتخابات والتمسك بالمسار الديمقراطي".

وتوجه السوداني "بعد الاجتماع الى المقر المسيطر للاطلاع على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بتأمين اجراء الانتخابات في عموم العراق، الذي سيستمر بالعمل لتأمين العملية الانتخابية يومي الاقتراع الخاص والعام".

وقال السوداني، إن "نجاح الحكومة في إجراء العملية الانتخابية وفق ما مرسوم لها وفي موعدها الدستوري يعد حدثا مهما للدولة"، مثمنا "تضحيات الاجهزة الامنية ونشيد بجهودها على مدى السنوات الماضية".

وبين السوداني إن "هذه الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي لبلدنا في خوض التجربة السادسة، والعراق متمسك بالتداول السلمي للسلطة"، مؤكدا أن "المسؤول هو صاحب القرار، وهو المعني بمعالجة اي شيء يعترض العملية الانتخابية".

ولفت الى أن "حضور الاجهزة الامنية وفاعلية اجراءاتها يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمواطنين"، موجها "الاجهزة الأمنية بتسهيل وصول المواطن للمراكز الانتخابية، لأداء حقه الدستوري بالانتخاب".

وأكد السوداني بأنه "لا يمكن السماح باستخدام الصلاحيات او موارد الاجهزة الامنية في التأثير على الضباط والمنتسبين في التصويت الخاص"، منوها على أنه "لن نفرض حظرا للتجوال يوم الاقتراع، ويجب ان تكون هناك انسيابية عالية في الحركة والسماح بالتنقل".

ووجه بـ"ضرورة الجاهزية للرد السريع والمباشر على ما يُتدوال في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من كذب او تضليل او تشكيك بالعملية الانتخابية"، متابعا: "نوجه بالتنسيق العالي والمهني بين الاجهزة الامنية والمفوضية، كونه عنصراً مهماً للنجاح في تنفيذ الواجبات، ووضع المعالجات".

وشدد على "اعتماد السياقات المهنية في تنفيذ الواجب بعيدا عن اي انتماءات سياسية او ضغوطات".