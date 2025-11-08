الأخبار

المفوضية توضح إجراءات وشروط الشكاوى الانتخابية وتصنفها إلى صفراء وخضراء وحمراء


أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن من حق الناخبين والمرشحين ووكلاء الأحزاب والتحالفات السياسية تقديم الشكاوى المتعلقة بعملية الاقتراع والعدّ والفرز اليدوي، وفق ضوابط وإجراءات محددة.

وقالت الناطق الإعلامي باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان، إن الشكاوى تُقدّم خلال مدة يومين تبدأ من ساعة بدء الاقتراع وتنتهي بانتهاء الدوام الرسمي لليوم التالي، وذلك باستخدام الاستمارة المخصصة حصراً لهذا الغرض في مراكز الاقتراع للتصويت العام والخاص، إضافة إلى مكاتب المحافظات، وهيئة الإقليم، والمكتب الوطني، ومركز التدقيق المركزي.

وأوضحت الغلاي أن الشكوى يجب أن تكون تحريرية وموقعة من المشتكي، وأن تتضمن الاسم والتوقيع والعنوان ووسائل الاتصال، مشيرةً إلى أن المشتكي يجب أن يكون شاهداً على الواقعة معززةً بتأييد من مدير المحطة أو منسق المركز، وللمجلس سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى من دون هذا التأييد.

وبيّنت المفوضية أن مجلس المفوضين يتولى تشكيل لجان تصنيف برئاسة أحد أعضائه وعضوية موظف حقوقي من قسم الشكاوى والطعون وآخر فني، بهدف تصنيف الشكاوى بحسب خطورتها وسرعة متابعتها.

وبحسب الغلاي، فإن الشكاوى تُقسّم إلى ثلاثة أنواع:

الشكاوى الصفراء: تفتقر إلى الشروط الشكلية أو الموضوعية وتُرد ابتداءً.

الشكاوى الخضراء: تتعلق بمخالفات إدارية أو دعائية لا تؤثر في نتائج الانتخابات، وتستلزم التحقيق فيها.

الشكاوى الحمراء: تتضمن مخالفات خطيرة قد تؤثر في النتائج النهائية، وتُعطى أولوية في المتابعة والتعامل.

