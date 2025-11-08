الأخبار

قيادة شرطة صلاح الدين: خطة أمنية شاملة لحماية الانتخابات وسلامة المواطنين


 

أكد قائد شرطة صلاح الدين، اللواء مصطفى أحمد حبيب، اليوم السبت، جاهزية القوات الأمنية بمختلف صنوفها لتأمين العملية الانتخابية في عموم المحافظة، فقد ذكر قائد شرطة صلاح الدين للوكالة الرسمية، إنه "تم إعداد خطة أمنية لحماية وتأمين انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في عموم مدن وأقضية ونواحي المحافظة".

كذلك أكد حبيب، على "الجاهزية العالية والانضباط الميداني الذي أبداه الضباط والمنتسبون، مشدداً على "ضرورة البقاء في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ تعليمات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وسلامة المواطنين".

وتبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غداً الأحد، عملية التصويت الخاص عند الساعة السابعة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً، بمشاركة أكثر من مليون وثلاثمئة ألف ناخب من منتسبي القوات الأمنية والعسكرية، إذ أوضحت المفوضية أن التصويت الخاص سيجري في 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة، كما سيشارك النازحون أيضاً في اليوم نفسه عبر 27 مركزاً و97 محطة اقتراع، بمجموع 26538 ناخباً.

