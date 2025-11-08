مفوضية انتخابات نينوى: 57 مركزاً للتصويت الخاص وأكثر من مليوني ناخب في الاقتراع العام

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في محافظة نينوى، اليوم السبت، عن استعداد 57 مركزاً للتصويت الخاص و873 مركزاً للتصويت العام، فيما أشارت إلى أن أكثر من ألف مرشح يتنافسون على مقاعد نينوى في الانتخابات، حيث ذكر مسؤول إعلام مكتب انتخابات نينوى سفيان المشهداني، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "عدد مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت الخاص في عموم محافظة نينوى بلغ 57 مركزاً، مخصصاً لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، البالغ عددهم نحو 110 آلاف ناخب".

وأضاف المشهداني أن "التصويت العام في عموم المحافظة يتضمن 873 مركز اقتراع"، مبيناً أن "عدد المقاعد المخصصة لمحافظة نينوى بلغ 34 مقعداً، بواقع 31 مقعداً عاماً و3 مقاعد كوتا".

كما لفت إلى أن "عدد المرشحين للانتخابات في المحافظة وصل إلى 1047 مرشحاً"، لافتاً إلى أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يتجاوز المليوني ناخب".

وبين المشهداني أنه "بناءً على توجيهات مفوضية الانتخابات تم تبليغ كافة المرشحين بإزالة اعلاناتهم وابعادها عن المراكز الانتخابية".