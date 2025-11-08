الأخبار

هيئة الإعلام والاتصالات: المباشرة بمتابعة ضوابط الصمت الانتخابي


 

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، عن المباشرة بتنفيذ ضوابط الصمت الإعلامي بجميع المؤسسات والمنصات الإعلامية، حيث ذكر مدير قسم الرصد الإعلامي في الهيئة للوكالة الرسمية، إن "الهيئة باشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمتابعة تنفيذ ضوابط الصمت الإعلامي في جميع المؤسسات والمنصات الإعلامية داخل العراق، وذلك استناداً إلى الإعمام رقم (73) الصادر عن دائرة التنظيم الإعلامي".

وأضاف أن "عملية المتابعة تتم عبر غرف الرصد المركزية والفرعية في مكاتب الهيأة بالمحافظات، حيث تقوم فرق متخصصة بمراقبة جميع نشرات الأخبار، والبرامج السياسية، والتغطيات المباشرة، والمحتوى المنشور في المنصات الرقمية، للتأكد من الالتزام الكامل بتعليمات الصمت الإعلامي التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين".

كذلك أوضح أن "فرق الرصد تعتمد في عملها على أنظمة متابعة متقدمة وتقارير يومية تفصيلية، تُرفع إلى دائرة التنظيم الإعلامي"، مشيراً إلى أن "أي مخالفة تُوثق تُحال إلى الجهات المختصة في الهيأة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للضوابط المعتمدة".

كما بيّن أن "الإجراءات العقابية بحق الجهات المخالفة قد تتضمن التنبيه أو الإنذار أو فرض غرامة مالية أو إيقاف مؤقت للبث، بحسب نوع المخالفة ومستواها وتأثيرها في الرأي العام"، مؤكداً أن "الهدف الأساس من هذه الإجراءات ليس العقوبة بحد ذاتها، بل ضمان التزام الجميع بقواعد النزاهة المهنية وحماية المسار الديمقراطي".

فيما ختم قائلًا، إن "الهيئة تثمن الدور الوطني للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي التزمت بالتعليمات"، داعياً جميع وسائل الإعلام إلى" الاستمرار في هذا النهج المهني الذي يعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ويحافظ على توازن المشهد الإعلامي في هذه المرحلة المهمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادة شرطة صلاح الدين: خطة أمنية شاملة لحماية الانتخابات وسلامة المواطنين
مفوضية انتخابات نينوى: 57 مركزاً للتصويت الخاص وأكثر من مليوني ناخب في الاقتراع العام
هيئة الإعلام والاتصالات: المباشرة بمتابعة ضوابط الصمت الانتخابي
قيادة شرطة الديوانية: 20 ألف منتسب سيصوتون غداً و10 آلاف عنصر لتأمين المراكز
وزارة الداخلية تخصص منصة متكاملة لدعم المفوضية واستقبال الشكاوى
مفوضية الانتخابات: تجهيز 16 مركزاً انتخابياً في كربلاء المقدسة بأجهزة تصويت ألكترونية وكاميرات
فريق التواصل الحكومي: اعتماد إجراءات استراتيجية لمواجهة الجفاف وتراجع الإطلاقات المائية
مفوضية الانتخابات: التصويت الخاص يبدأ الساعة السابعة صباحاً بمشاركة أكثر من مليون و300 ألف ناخب
وزارة الصحة تعلن خطة الإسناد الطبي الخاصة بالانتخابات
مفوضية الانتخابات: غرامات وإجراءات قانونية بحق المخالفين للصمت الانتخابي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك