قيادة شرطة الديوانية: 20 ألف منتسب سيصوتون غداً و10 آلاف عنصر لتأمين المراكز

أكد رئيس اللجنة الأمنية المشرفة على الانتخابات وقائد الشرطة في محافظة الديوانية الفريق الركن جعفر البطاط، اليوم السبت، أن عدد منتسبي القوات الأمنية المشاركين في التصويت الخاص غداً الأحد يبلغ أكثر من 20 ألف منتسب، فيما أشار الى نشر أكثر من 10 آلاف عنصر لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، فقد ذكر البطاط في مؤتمر صحفي لقيادة شرطة الديوانية ومفوضية الانتخابات، إن "قيادة شرطة الديوانية نفذت إجراءات الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات من خلال تأمين الحماية للمراكز الانتخابية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي"، مشيراً الى أن "عدد منتسبي القوات الأمنية المشاركين في التصويت الخاص في المحافظة يبلغ 20 ألف منتسب".

كذلك أوضح أن "قيادة الشرطة نشرت أكثر من 10 آلاف عنصر لتأمين المراكز الانتخابية في ظل التزام عال بالواجبات الموكلة اليهم من أجل تهيئة أجواء أمنية ملائمة لإجراء الانتخابات"، لافتاً الى أنه "لا يوجد فرض حظر للتجوال خلال يوم الانتخابات سواء في مركز المحافظة أو باقي الأقضية والنواحي، كما أن حرية التنقل متاحة للمواطنين بين الأقضية والنواحي ومع المحافظات الأخرى".

كما بيّن أن "قيادة الشرطة قد أعدت قطعات احتياطية من قبل الاستخبارات لتوفير الأمن للمراكز الانتخابية في حال تسجيل زخم في أعداد المواطنين خلال عملية التصويت".

وفي ذات الصدد، ذكر مدير مفوضية الانتخابات في الديوانية فارس العطية خلال المؤتمر الصحفي أن "المفوضية أكملت جميع الإجراءات الخاصة بالتصويت الخاص والعام بعد تسلم مراكز الاقتراع"، مبيناً أن "كوادر المفوضية انتهت من إجراء الاختبارات على عمل الأجهزة الخاصة بعملية التصويت".