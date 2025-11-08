وزارة الداخلية تخصص منصة متكاملة لدعم المفوضية واستقبال الشكاوى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إعداد خطة أمنية من اربعة محاور لتأمين يومي الاقتراع الخاص والعام، فيما بينت وجود فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة لاستقبال اتصالات المواطنين خلال الانتخابات، حيث ذكر مدير مديرية السيطرة والاستجابة (911)، العميد رائد عبد الكريم للوكالة الرسمية، بأنه "تم إعداد خطة أمنية خاصة بيومي الاقتراع الخاص والعام، بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مبيناً أن الخطة الأمنية المعدة تضمنت أربعة محاور رئيسة".

كذلك أوضح أن "المحور الأول يختص بالاستجابة لاتصالات واستفسارات منسوبي الوزارات والأجهزة الأمنية خلال يوم الاقتراع الخاص في 9/11/2025، حيث تم تشكيل لجنة من كوادر الوزارة تعمل على تحديث وتطوير قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، وتتولى إرشاد المنتسبين والموظفين وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي لهم خلال يوم التصويت".

وأضاف، أن "المحور الثاني يتعلق بتوفير خدمة الترجمة الفورية بست لغات على مدار الساعة، لاستقبال الشكاوى أو الاتصالات من المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية التي تتابع عملية الاقتراع في يومي التصويت الخاص والعام".

كما لفت إلى أن "المحور الثالث يختص باستقبال اتصالات المواطنين من جميع محافظات العراق على مدار 24 ساعة في حال وقوع أي مخالفة أو حادثة أو طلب مساعدة صحية أو بيئية أو أمنية أو حالة إنقاذ أو إسعاف طبي"، موضحاً أن "هذه الاتصالات تُحوّل إلى الجهات التخصصية والفنية المرتبطة بمديرية السيطرة والاستجابة لغرض تقديم المساعدة الفورية وفرض الأمن"، وتابع، أن "المحور الرابع يتضمن التنسيق المباشر مع عمليات المفوضية العليا للانتخابات، إذ تم ربط منصة خاصة للمواطنين بمديرية السيطرة والاستجابة (911) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والاستعلام عن مراكز الاقتراع أو تحديث بطاقات الناخبين في حال حدوث أي خلل"، مؤكداً أن "ممثلي عمليات المفوضية متواجدون داخل المديرية للعمل على المنصة المتكاملة واستقبال الاتصالات وتقديم الدعم الفني واللوجستي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ والإسعاف".