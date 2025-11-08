الأخبار

وزارة الداخلية تخصص منصة متكاملة لدعم المفوضية واستقبال الشكاوى


 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إعداد خطة أمنية من اربعة محاور لتأمين يومي الاقتراع الخاص والعام، فيما بينت وجود فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة لاستقبال اتصالات المواطنين خلال الانتخابات، حيث ذكر مدير مديرية السيطرة والاستجابة (911)، العميد رائد عبد الكريم للوكالة الرسمية، بأنه "تم إعداد خطة أمنية خاصة بيومي الاقتراع الخاص والعام، بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مبيناً أن الخطة الأمنية المعدة تضمنت أربعة محاور رئيسة".

كذلك أوضح أن "المحور الأول يختص بالاستجابة لاتصالات واستفسارات منسوبي الوزارات والأجهزة الأمنية خلال يوم الاقتراع الخاص في 9/11/2025، حيث تم تشكيل لجنة من كوادر الوزارة تعمل على تحديث وتطوير قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، وتتولى إرشاد المنتسبين والموظفين وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي لهم خلال يوم التصويت".

وأضاف، أن "المحور الثاني يتعلق بتوفير خدمة الترجمة الفورية بست لغات على مدار الساعة، لاستقبال الشكاوى أو الاتصالات من المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية التي تتابع عملية الاقتراع في يومي التصويت الخاص والعام".

كما لفت إلى أن "المحور الثالث يختص باستقبال اتصالات المواطنين من جميع محافظات العراق على مدار 24 ساعة في حال وقوع أي مخالفة أو حادثة أو طلب مساعدة صحية أو بيئية أو أمنية أو حالة إنقاذ أو إسعاف طبي"، موضحاً أن "هذه الاتصالات تُحوّل إلى الجهات التخصصية والفنية المرتبطة بمديرية السيطرة والاستجابة لغرض تقديم المساعدة الفورية وفرض الأمن"، وتابع، أن "المحور الرابع يتضمن التنسيق المباشر مع عمليات المفوضية العليا للانتخابات، إذ تم ربط منصة خاصة للمواطنين بمديرية السيطرة والاستجابة (911) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والاستعلام عن مراكز الاقتراع أو تحديث بطاقات الناخبين في حال حدوث أي خلل"، مؤكداً أن "ممثلي عمليات المفوضية متواجدون داخل المديرية للعمل على المنصة المتكاملة واستقبال الاتصالات وتقديم الدعم الفني واللوجستي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ والإسعاف".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
