مفوضية الانتخابات: تجهيز 16 مركزاً انتخابياً في كربلاء المقدسة بأجهزة تصويت ألكترونية وكاميرات

أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن تجهيز 16 مركزاً انتخابياً تضم 109 محطات بالأجهزة الالكترونية الخاصة بعملية التصويت، فيما أشار الى مشاركة أكثر من 33 ألف عسكري غداً الأحد في عملية التصويت الخاص، كما ذكر مسؤول الإعلام والاتصال الحكومي في المفوضية رزاق الأسدي للوكالة الرسمية، إن "مكتب المفوضية عمل خلال اليومين الماضيين على تجهيز 16 مركزاً انتخابياً مخصصاً للتصويت الخاص يضم 109 محطات، بالأجهزة الالكترونية وكاميرات المراقبة، بالإضافة الى المواد اللوجستية الأخرى الخاصة بعملية التصويت".

كذلك أوضح أن "عدد الناخبين المشاركين في عملية التصويت الخاص، أكثر من 33 ألف عسكري بضمنهم منتسبو عدد من الوحدات العسكرية من خارج المحافظة".

فيما بيّن أن "لجنة رصد الخروقات الانتخابية بدأت عملها منذ دخول فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ في الساعة 12:00 من منتصف الليل"، مضيفاً أن "هذه اللجنة شكلت من قبل مكتب انتخابات كربلاء المقدسة وقيادة العمليات واللجنة الأمنية الفرعية وقيادة شرطة كربلاء وبلدية كربلاء وبلديات الأقضية والنواحي"، وتابع أنه "تمت إزالة الحملات الدعائية القريبة من مراكز الاقتراع على بعد 100 متر، وفرض رقابة لرصد الخروقات عبر موقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً الى أن "تسجيل أي خروقات من قبل المرشحين سيترتب عليه فرض غرامات مالية".