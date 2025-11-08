فريق التواصل الحكومي: اعتماد إجراءات استراتيجية لمواجهة الجفاف وتراجع الإطلاقات المائية

أكد رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم، اليوم السبت، اعتماد إجراءات استراتيجية لمواجهة الجفاف وتراجع الاطلاقات المائية، حيث ذكر منعم للوكالة الرسمية، إن "العراق يواجه مواسم جفاف قوية ذات تأثيرات مناخية حادة، إضافة الى تراجع الاطلاقات المائية من دول المنبع لنهري دجلة والفرات، الأمر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستراتيجية لمعالجة هذا الملف منها إقرار الحكومة لمسودة قانون لتأسيس مجلس وطني أعلى للمياه يتولى رسم السياسات العامة للقطاع المائي، وإحالتها الى مجلس النواب للتشريع"، لافتاً الى "زيادة عدد المزارعين المستخدمين لتقنيات الري الحديثة كالمرشات المحورية والثابتة، مع ربط الدعم الحكومي وتسعيرة المحاصيل باستخدام تلك الوسائط الحديثة للري".

كذلك أوضح أن "الوزارة باشرت بحملات واسعة لإزالة التجاوزات والتصرفات غير القانونية في استخدام المياه، وردم بحيرات الاسماك غير المجازة".

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر منعم أن "الحكومة وضعت خطة لمعالجة النقص في مياه الشرب للسنوات العشرين المقبلة، من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، إذ تمت إحالة أكبر مشروع لتحلية المياه بطاقة (1.2 مليون م³/يوم) لتزويد محافظة البصرة بالمياه الصالحة للشرب، الى جانب تسعة مشاريع أخرى بقدرات مختلفة، ممولة من الموازنة العامة، فضلاً عن مشاريع ممولة من القرض البريطاني، لتغطية احتياجات محافظات ميسان وذي قار خلال السنوات المقبلة".