وزارة الصحة تعلن خطة الإسناد الطبي الخاصة بالانتخابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن خطة الإسناد الطبي الخاصة بانتخابات مجلس النواب، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "تم إعداد خطة الإسناد الطبي الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقررة في 11 تشرين الثاني 2025 بالتنسيق بين غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادات العمليات في بغداد والمحافظات لتبادل المعلومات وتسهيل حركة سيارات الإسعاف لنقل أي حالة طارئة أو تقديم المساعدة للمحافظات عند الحاجة".

كما أوضح البيان، أن "الخطة تتضمن نشر وحدات إسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية ومقر المفوضية، وإعداد خارطة بمواقع انتشارها، وتجهيزها مع مسعفيها لتكون جاهزة عند الاستدعاء في عموم المحافظات".

وأضاف البيان، "كما تتضمن الخطة أيضاً زيادة السعة السريرية لردهات الطوارئ مع كافة تجهيزاتها، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية في جميع المؤسسات الصحية بعموم المحافظات".