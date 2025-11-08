مفوضية الانتخابات: غرامات وإجراءات قانونية بحق المخالفين للصمت الانتخابي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للصمت الانتخابي، فقد ذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية للمرشحين المخالفين لنظام الحملات الانتخابية بكسر الصمت الانتخابي"، لافتة الى "تسجيل غرامات مالية ضد المخالفين".

وأوضحت الغلاي أن "الصمت الانتخابي يتضمن عدم النشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعدم عقد المؤتمرات الانتخابية والندوات وعدم ارسال الرسالة النصية، وأي شيء يتعلق بأساليب النشر".

كما أوضحت أن "فرق المراقبة التابعة للمكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية تواصل عملها في مراقبة الحملات الانتخابية والصمت الانتخابي"، مشيرة الى أن "هذه الفرقة مستمرة في عملها بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات والجهات المعنية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدت اليوم السبت، أن التصويت الخاص يبدأ الساعة السابعة صباحاً بمشاركة أكثر من مليون و300 ألف ناخب.

كذلك ذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التصويت الخاص للعسكريين سيبدأ يوم غد الأحد عند الساعة السابعة صباحاً، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً"، لافتة الى أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما بيّنت أنه "فيما يخص التصويت الخاص للنازحين الذي سيبدأ بنفس اليوم عند الساعة السابعة صباحاً، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً و27 مركز اقتراع و97 محطة اقتراع".