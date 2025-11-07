هوشيار زيباري عن الحلبوسي: يتصرف بغرور ويتقوى بالميليشيات وأموال الفساد

وجه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، انتقادا حادا لرئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، على ما وصفه مراقبون بـ"الغرور السياسي والتكبر على الشركاء الوطنيين" مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال زيباري في تغريدة على منصة "إكس" إن "بعض الأصوات النشاز والغرور والمكابرة الزائفة تصدر من الذين جاؤوا بالصدفة أو جلبهم غيرهم، وأصبحوا اليوم يضربون فوق وزنهم، والحلبوسي نموذج لهذا الرهط المستقوي بتحالفاته الميليشياوية وأموال الفساد الهائلة".