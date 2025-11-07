المالية تنفي فتح تعيينات جديدة وتؤكد انتهاء العمل بدرجات 2023

نفت وزارة المالية، اليومَ الجمعة (7 تشرين الثاني 2025)، فتح تعيينات جديدة، مؤكدةً انتهاء العمل بدرجات عام 2023.

وذكرت الوزارة في بيانٍ، أنها "تنفي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعييناتٍ أو فتح درجات وظيفيةٍ جديدةٍ في الوقتِ الحالي"، مؤكدةً أنه "لا توجد أي صلاحية لتعيينِ أعداد جديدة أو استخدام درجات وظيفية إضافية خارج ما نص عليه قانون الموازنة العامة".

وأوضحت أنه "لا توجد صلاحية لأي جهة حكومية باستحداث درجات أو عقود جديدة، باستثناء (150 ألف درجة وظيفية) والموزعةِ حسب نفوس كل محافظة"، مضيفةً أنه "تم تعيينهم ضمن قانونِ الموازنة لعام 2023، وانتهى العمل بها بشكل نهائي".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، "وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وتجنب الانسياقِ وراء الأخبارِ غير الدقيقة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام".