الناطق باسم القائد العام يكشف تفاصيل اجتماع مسؤولين أمريكيين وعراقيين رفيعي المستوى

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الجمعة، تفاصيل اجتماع مسؤولين أمريكيين وعراقيين رفيعي المستوى.

وقال النعمان في بيان انه "تماشياً مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 وانطلاقاً من المصالح الأمنية الوطنية المشتركة للبلدين عقد مسؤولون أمريكيون وعراقيون رفيعو المستوى في السادس من تشرين الثاني 2025 في بغداد مشاورات فنية حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين".

وأضاف ان "المشاركين أكدوا التزامهم المستمر بإرساء أسس مرحلة جديدة في التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق من شأنها الاستمرار في تمكين العراق الاتحادي من توفير أمنه وتحقيق فوائد ملموسة لكل من الأمريكيين والعراقيين"،

موضحا ان "المسؤولين سيواصلون مشاوراتهم في الأشهر المقبلة بهدف تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب على المدى الطويل بما يدعم ويعزز قدرات وجاهزية قوات الأمن الاتحادية العراقية وبضمنها قوات البيشمركة ويعزز المصالح المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق ودحر الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين".