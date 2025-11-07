بقضايا تلقي رشوة والاستيلاء على المال العام.. النزاهـة تطيح بمسـؤولين اثنين في بلدية الناصرية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، أسفرتا عن ضبط مسؤولين اثنين، إثر تلقّي رشوةٍ والاستيلاء على المال العام وتعقيب معاملاتٍ.

وقالت الهيئة في بيان ورد ان "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، وتمكَّن من ضبط مسؤول شعبة الاستثمار في المُديريَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دولار، رشوة من أحد المُستثمرين؛ لقاء تيسير معاملة استحصال الموافقات؛ بغية منحه إجازة استثماريَّة".

واضاف ان "الفريق قام بعمليَّةٍ مُنفصلةٍ، إذ انتقل إلى بلديَّة الناصريَّة ومُديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، وتمكَّن من الإيقاع بمسؤول شريحة المادة (25) في البلديَّة سابقاً، إثر قيامه بالاستيلاء على عقارٍ وتسجيله باسمه عن طريق التلاعب في أوليَّات تخصيص العقار، على الرغم من أنَّه مُخصَّصٌ لشخصٍ آخر"، مشيرا الى ان "المضبوطات في دار المُتَّهم وسيَّارته الشخصيَّة شملت ضبط معاملات تخصيص قطع أراضٍ، وطلبات ترويجٍ تعود لعددٍ من المواطنين وفق المادة (25)، فضلاً عن محاضر بأسماء مواطنين وأرقام قطع أراضٍ وأختامٍ، إضافةً إلى ضبط لابتوب وهاردات تخزين تتضمَّن قاعدة بياناتٍ لمُواطنين مُستفيدين وفورمات جاهزة باسم البلدية".

وأكد انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيفهما واستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".