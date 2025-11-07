الأخبار

بقضايا تلقي رشوة والاستيلاء على المال العام.. النزاهـة تطيح بمسـؤولين اثنين في بلدية الناصرية


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، أسفرتا عن ضبط مسؤولين اثنين، إثر تلقّي رشوةٍ والاستيلاء على المال العام وتعقيب معاملاتٍ.

وقالت الهيئة في بيان ورد ان "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، وتمكَّن من ضبط مسؤول شعبة الاستثمار في المُديريَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دولار، رشوة من أحد المُستثمرين؛ لقاء تيسير معاملة استحصال الموافقات؛ بغية منحه إجازة استثماريَّة".

واضاف ان "الفريق قام بعمليَّةٍ مُنفصلةٍ، إذ انتقل إلى بلديَّة الناصريَّة ومُديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، وتمكَّن من الإيقاع بمسؤول شريحة المادة (25) في البلديَّة سابقاً، إثر قيامه بالاستيلاء على عقارٍ وتسجيله باسمه عن طريق التلاعب في أوليَّات تخصيص العقار، على الرغم من أنَّه مُخصَّصٌ لشخصٍ آخر"، مشيرا الى ان "المضبوطات في دار المُتَّهم وسيَّارته الشخصيَّة شملت ضبط معاملات تخصيص قطع أراضٍ، وطلبات ترويجٍ تعود لعددٍ من المواطنين وفق المادة (25)، فضلاً عن محاضر بأسماء مواطنين وأرقام قطع أراضٍ وأختامٍ، إضافةً إلى ضبط لابتوب وهاردات تخزين تتضمَّن قاعدة بياناتٍ لمُواطنين مُستفيدين وفورمات جاهزة باسم البلدية".

وأكد انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيفهما واستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
