مفوضية الانتخابات توجه بإزالة الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع

وجّهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، بإزالة الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع؛ لإنجاح الانتخابات البرلمانية العامة، إذ ذكر بيان للمفوضية، أن "رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر موسى الحسيني ترأس اجتماعاً مهماً لمديري المكاتب الانتخابية للمحافظات بحضور معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية مهند فاضل عباس ومديري الدوائر في المكتب الوطني عبر الدائرة الالكترونية؛ لبحث آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية في 11/ تشرين الثاني الحالي وذلك يوم الجمعة الموافق 7/11/2025".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال الاجتماع، الحديث عن آخر أعمال المفوضية الفنية واللوجستية وإجراءات يومي الاقتراع الخاص والعام وطريقة تجهيز المواد الحساسة وغير الحساسة"، تابع البيان، أن "الحسيني وجه بإكمال متطلبات مراكز الاقتراع كافة من عدة المحطات وأجهزة انتخابية والتنسيق مع اللجنة الأمنية للانتخابات بإزالة الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع؛ لإنجاح الانتخابات البرلمانية العامة".

كذلك ذكر أن "الحسيني يواصل اجتماعاته المكثفة بالملاك المتقدم للمفوضية والكوادر الفنية واللوجستية فيها؛ لإنضاج عملية انتخابية يشهد لها القاصي والداني بالنجاح".