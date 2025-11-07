هيئة الحشد الشعبي تنفي أي فتح لباب التطوع أو التعيين

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، فتح باب التطوع أو التعيين ضمن صفوفها، حيث ذكر بيان للهيئة، أنه "لا يوجد أي فتح لباب التطوع أو التعيين ضمن صفوفها نهائيًا، وأن جميع الأخبار المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

كما لفتت الهيئة، بحسب البيان، إلى أن "الهدف من ترويج مثل هذه الأكاذيب هو التشويش وإرباك الرأي العام"، داعية الجميع إلى، "استقاء المعلومات من القنوات والمصادر الرسمية التابعة لهيئة الحشد الشعبي فقط".