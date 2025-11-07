وزارة الصحة: منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع الأدوية والتسعيرة الدوائية

أحصت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أبرز منتجات مصنعها الوطني، فيما كشفت عن وجود منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع الأدوية والتسعيرة الدوائية، حيث ذكرت مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية في وزارة الصحة فاتن محمد جار الله في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "خلال ثلاث سنوات كانت لدائرة العيادات مشاريع استثمارية تم تفعيلها بشكل كامل، وأهمها مصنع الصحة الوطني الذي أضاف خطوط إنتاجية جديدة بالإضافة إلى خط الإنتاج الأصلي، المعقمات والمستلزمات الجراحية".

كما لفتت إلى أن "مصنع الصحة الوطني شهد استحداث الغسيل البريتوني والتعبئة الثانوية للمشابهات الاحيائية، وهي من الأدوية الحديثة عالمياً، وتعالج مجموعة من الأمراض المستعصية".

وأضافت، أن "الدائرة عملت على المنظومة الوطنية الإلكترونية المتكاملة والتي لها ثلاثة أبعاد رئيسية: الأول تحقيق رؤية الحكومة في التحول الرقمي، ويعتبر من أولويات البرنامج الحكومي، والرؤية الثانية تحقيق هدف الوزارة في التتبع الدوائي، لأن المنظومة تتبع الدواء من دخوله إلى الحدود حتى وصوله إلى المواطن، إضافة إلى التسعيرة الدوائية"، مبينة أن "كل علبة دواء تحمل (استيكر)، ولها رقم خاص، وفيه المعلومات الكاملة، وهناك تطبيق كوديا عند مسح الاستيكر في التطبيق سوف يعطيك معلومات المنتج بشكل كامل وسعره وتفاصيله الكاملة"، وتابعت جار الله أنه "بالإمكان لأي مواطن أن يقدم بلاغات عن طريق منظومة كوديا، أما بالشكوى عن الأسعار أو بلاغ فني في حال ظهور أعراض جانبية، مؤكدة أن"الهدف الأساسي أن المواطن يحصل على دواء آمن وفعال وبسعر ثابت".