الإنتخابات البرلمانية: غداً صمت انتخابي، واستعدادات المفوضية للاقتراع الخاص والعام

تدخل العملية الانتخابية في العراق، صباح يوم غد السبت، مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق عملية الاقتراع الخاص والعام، في وقت أكدت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزيتها الكاملة لإجراء الاستحقاق الانتخابي بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، إذ أوضحت المفوضية في بيان، إنَّ "مرحلة الصمت الانتخابي ستبدأ في الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت، وتستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع العام"، مشيرةً إلى أنَّ "أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يُعد مخالفة صريحة للتعليمات، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة".

كذلك أكدت المفوضية أنَّ "الهدف من الصمت الانتخابي هو تهيئة بيئة هادئة ومتوازنة تتيح للناخب التفكير بحرية واختيار من يمثله من دون تأثير أو دعاية انتخابية في اللحظات الأخيرة"، داعيةً الكيانات السياسية ووسائل الإعلام إلى "الالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع".

في حين بدأت استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات بوقت مبكر، اذ بدأت بفتح مراكز تحديث بيانات الناخبين في عموم المحافظات، حيث وصل عدد الناخبين المحدثة بياناتهم إلى 21 مليون ناخب للاقتراع العام والخاص، فيما صادقت المفوضية على التوزيع النهائي لمراكز ومحطات الاقتراع في المراكز الانتخابية المنتشرة بعموم المحافظات.

كما اتخذت المفوضية إجراءات للحد من خطاب التطرف والكراهية خلال العملية الانتخابية، وأجرت ثلاث عمليات محاكاة تجريبية ناجحة تحاكي يوم الاقتراع في المراكز الانتخابية، بالإضافة الى أنها نفذت إجراءات رقابية لمنع تزوير بطاقات الناخب والمتاجرة بها وتشكيل فرق رصد لملاحقة المتاجرين.

وتعتمد المفوضية آليات التحقق من الناخبين يوم الاقتراع من خلال:

- البصمة الحية

- البطاقة البايومترية

- جهاز التحقق

- إضافة كاميرا جديدة للتحقق من الناخبين الذين لا تظهر بصماتهم

كما بيّن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن هادي زاير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المفوضية أنهت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالتصويتين الخاص والعام، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد".

وأضاف، أن "المفوضية باتت اليوم أقرب إلى تنفيذ العملية الانتخابية في 9 تشرين الثاني للتصويت الخاص، و11 تشرين الثاني للتصويت العام، حيث تم تهيئة المراكز والمخازن واستكمال تدريب موظفي الاقتراع بالكامل"، وتابع، أن "عدد موظفي الاقتراع بلغ 230 ألف موظف من موظفي الدولة والطلبة والخريجين، جرى تدريبهم وفق نظام هرمي تدريبي معكوس، بدءاً من منسقي المراكز ومديري المحطات وصولاً إلى الكوادر الميدانية"، مشيراً إلى، أن "جميع المواد الحساسة وغير الحساسة، بما في ذلك الكاميرات والأجهزة، سيتم توزيعها قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع".

كذلك أوضح زاير، أن "المخازن في جميع المحافظات مؤمّنة بالكامل بالتنسيق مع القوات الأمنية، والمواد جاهزة للنقل إلى المدارس التي ستُعتمد كمراكز اقتراع".

وبيّن، أن "القوات الأمنية ستتولى استلام المدارس أولاً وتأمينها بالكامل، قبل أن تُسلّم إلى المفوضية التي ستبدأ بتهيئتها بالمستلزمات خلال المهلة المقررة"، لافتاً إلى، أن "الاستعدادات تسير وفق الخطة الموضوعة من دون أي تأخير".

وتابع، أن "عدد مراكز التصويت الخاص يبلغ 800 مركز ضمن نحو 8000 مركز في عموم البلاد للتصويت العام، ويضم التصويت الخاص 4500 محطة، فيما يبلغ عدد محطات التصويت العام 39,800 محطة"، موضحاً، أن "المراكز ذاتها ستُستخدم لاحقاً للتصويت العام بعد تفريغها وتجهيزها مجدداً".

كما لفت إلى أن "اللجان الرقابية التابعة للمفوضية ستتابع بشكل مباشر مدى التزام المرشحين والكيانات بالضوابط والتعليمات، كما ستتم مراقبة منصات التواصل الاجتماعي لمنع أي دعاية انتخابية مخالفة خلال فترة الصمت".

وفي ذات الصدد، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات جاهزة للتنفيذ، مؤكدة أن القوات الأمنية ستنتشر لتأمين جميع مراكز الاقتراع من دون فرض حظر للتجوال أو قطع للطرق، حيث ذكر نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي للوكالة الرسمية، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات شرعت منذ تشكيلها في الشهر الخامس بأمر ديواني بتنفيذ مهام متعددة لضمان سير العملية الانتخابية بأمن واستقرار"، مشيراً الى أن "اللجنة الأمنية العليا نفذت سلسلة من العمليات الاستباقية التي توزعت على عدة محاور، من بينها ملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية وتوجيه ضربات جوية دقيقة وعمليات برية مدروسة ضمن قواطع محددة، رافقها جهد استخباري ومراقبة جوية دقيقة، ما أسهم في تحقيق نتائج نوعية ونجاحات كبيرة".

وأضاف أن "المحور الآخر شمل رصد المخالفات الانتخابية، إذ تمكنت الأجهزة الاستخبارية من إحباط محاولات تمزيق الصور الدعائية وبيع البطاقات الانتخابية، فضلاً عن التصدي لخطاب الكراهية والطائفية وكل ما يمس السلم المجتمعي، محققة نتائج إيجابية مؤثرة في هذا الجانب".

كما أشار الى أن "من المحاور المهمة أيضاً اللجنة السيبرانية التي تعنى بمتابعة الجوانب الفنية وحماية المنظومات الالكترونية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات، فضلاً عن مواجهة المواقع التي تحاول الإساءة للعراق أو نشر الإشاعات المغرضة أو استهداف العملية الانتخابية".

وحول خطة ما بعد إغلاق صناديق الاقتراع، أوضح أن "جميع المراكز الانتخابية دون استثناء ستخضع لإجراءات العد والفرز اليدوي ومطابقة النتائج مع الأجهزة الالكترونية للمفوضية، وخلال هذه المرحلة ستتولى القطعات الأمنية تعزيز الحماية للمراكز ومكاتب المفوضية والمخازن ومراكز التسجيل".

وتابع أن "الخطة تشمل أيضاً تأمين نقل المواد الانتخابية وعصا الذاكرة الى المراكز المخصصة في المحافظات، ومن ثم الى المركز الوطني في بغداد، بإشراف موظفين مخولين وحماية أمنية مشددة، فيما ستستخدم طائرات القوة الجوية لنقل عصا الذاكرة من المحافظات البعيدة، وطائرات الجيش المروحية لنقلها من الأقضية والنواحي الى مراكز المدن".

وأكد أن "القطعات الأمنية أعدت احتياطات مركزية ومحلية وخططاً دقيقة للمناورة وفق المراحل الزمنية المحددة سلفاً، لضمان اكتمال عملية النقل بأمان ودقة عالية حتى وصول جميع المواد الى المركز الوطني في بغداد".

بالمقابل، دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جميع المرشحين والأحزاب السياسية إلى احترام مرحلة الصمت الانتخابي، والابتعاد عن أي نشاط إعلامي أو ميداني يهدف للترويج الانتخابي، مؤكدة أن “الالتزام بالقانون يمثل أساس نجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها”.

كما حثت المواطنين على المشاركة الواسعة في التصويت الخاص والعام والمساهمة الفاعلة في ترسيخ التجربة الديمقراطية واختيار ممثليهم بحرية ومسؤولية.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت الخاص يوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025، الساعة السابعة صباحاً.

عدد الناخبين المشاركين في التصويت الخاص يُقدَّر بأكثر من مليون و313 ألفاً و859 منتسباً من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.

اما التصويت العام فمُقرَّر أن يُجرى بعد التصويت الخاص، حيث يبدأ صباح يوم الأحد الموافق 11 تشرين الثاني 2025.

عدد الناخبين المؤهلين والمُحدّثين:

وكانت المفوضية قد أعلنت أنّ عدد الناخبين الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة يتجاوز 29 مليون ناخباً، إذ صرّحت المفوضية بأنّ عدد المسجلين بعد التحديث البيومتري للبيانات بلغ حوالي 21 مليوناً و223 ألفاً و319 ناخباً.