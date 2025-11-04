الأخبار

وزارة النفط تعلن بدء التشغيل التجريبي في مصفيي الشمال 2 وصلاح الدين 3


أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، بدء المراحل الأولية للتشغيل التجريبي لمصفى الشمال /2 ومصفى صلاح الدين /3 بطاقة 70 ألف برميل يوميًا لكل مصفى، حيث ذكر وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان محمد حمود في بيان للوزارة، إنه "بدأت المراحل الأولية للتشغيل التجريبي لمصفى الشمال /2 ومصفى صلاح الدين /3 بطاقة تكريرية تبلغ (70 ألف برميل يوميًا لكل واحد منهما)، وبإجمالي 140 ألف برميل يوميًا، في إنجاز يُعد من أبرز المنجزات الاستراتيجية لقطاع التصفية في العراق خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف، أن "تشغيل المصافي الجديدة يأتي انسجامًا مع رؤية الحكومة ووزارة النفط الهادفة إلى تعزيز الطاقات التكريرية الوطنية التي اسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية عالية الجودة، مع التوجه نحو تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزيزًا لمكانة العراق في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي".

كما لفت إلى أن "المشروعين يحظيان بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واهتمام ومتابعة من وزير النفط حيان عبد الغني السواد، لما يمثلانه من ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التصفية ورفع كفاءة الإنتاج"، مؤكدًا أن "العراق يمضي بخطى واثقة نحو بناء أحد أكبر قطاعات التصفية في المنطقة، تمهيدًا لدخول السوق النفطية من أوسع أبوابها".

وأضاف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أن "الجهود الوطنية المتواصلة خلال الأشهر الماضية أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير"، موضحًا “عملنا بهمة وإخلاص وتخطيط دقيق، وواصلنا الليل بالنهار في تنفيذ خطط الحكومة العراقية ووزارة النفط، وها نحن اليوم نجني ثمار هذا الجهد الوطني الذي تحقق بسواعد عراقية خالصة وبمواصفات عالية الجودة".

كما أوضح أن "تنفيذ وتشغيل هذه المصافي تم بالكامل بسواعد عراقية وبالجهد الوطني، مما يجسد كفاءة وخبرة الملاكات العراقية وقدرتها على إنجاز المشاريع الكبرى بمعايير فنية عالية الجودة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية يكشف تفاصيل تخص الاتفاق الإطاري مع تركيا
وزارة النفط تعلن بدء التشغيل التجريبي في مصفيي الشمال 2 وصلاح الدين 3
بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع)، تعطيل الدوام يوم غد الأربعاء في عدة محافظات
عمليات بغداد تفتح طريقاً بعد نحو 20 سنة على إغلاقه
تحالف الفتح يحذر: جيوش إلكترونية تشعل الفتن قبل الاقتراع.. الحذر من حرب الشائعات
التربية: تعطيل الدوام فقط في المدارس المخصصة كمراكز انتخابية
العامري يلتقي جمعا من وجهاء وشيوخ العشائر في كركوك
قائد عمليات بغداد يتفقد الاجراءات المتخذة لتأمين مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الكرخ
رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على توثيق علاقات الصداقة مع باكستان
توقف خدمات "سوبر كي" ومصدر يكشف: الخلل مؤقت لأغراض الصيانة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك