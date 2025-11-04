عمليات بغداد تفتح طريقاً بعد نحو 20 سنة على إغلاقه

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريق ضمن منطقة "الصالحية - المجمع الهولندي" بجانب الكرخ، أغلق قبل 20 سنة.

وذكر بيان للوزارة، انه "استجابة لمناشدات المواطنين، وجه الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، بفتح طريق مغلق منذ سنة 2006 لدواعٍ امنية في حينها ضمن منطقة الصالحية - المجمع الهولندي بجانب الكرخ".

وأضاف البيان، أنه "جاء ذلك من خلال الجهد الهندسي لقيادتنا بهدف التقليل من الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين والتقليل من معاناتهم خدمة للصالح العام".