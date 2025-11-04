التربية: تعطيل الدوام فقط في المدارس المخصصة كمراكز انتخابية

حسمت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، (4 تشرين الثاني 2025) الجدل بشأن تعطيل دوام المدارس خلال فترة الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.

وقال اعلام التربية في توضيح مقتضب، ، ان: "تعطيل الدوام الرسمي فقط في المدارس المخصصة كمراكز انتخابية".

وكانت وزارة التربية، قد وجهت بوقت سابق اليوم مديريات التربية في بغداد والمحافظات بتسليم المدارس المتخذة كمراكز اقتراع إلى مفوضية الانتخابات ابتداءً من يوم غد الأربعاء ولغاية الـ 13 من الشهر نفسه.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في الـ 11 من الشهر الجاري، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد البالغ عددهم 329 عضوا.