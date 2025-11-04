قائد عمليات بغداد يتفقد الاجراءات المتخذة لتأمين مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الكرخ

تفقد الفريق الركن وليد التميمي قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس النواب في العاصمة، يرافقه قائد الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ورئيس اركان القيادة وعدد من ضباط هيئة الركن ومدراء مكاتب المفوضية، مخازن المكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومكاتب مفوضية الكرخ والرصافة الكائنة في منطقة "الدباش".

وذكرت القيادة في بيان:" ان الزيارة تأتي للوقوف بشكل نهائي على الاجراءات المتخذة لتأمين المخازن والاجهزة والمعدات اللوجستية واجراءات السلامة والوقاية، وبهدف المتابعة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة في المراحل الاخيرة لانجاح العملية الانتخابية"