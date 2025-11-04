رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على توثيق علاقات الصداقة مع باكستان

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الحرص على توثيق علاقات الصداقة مع جمهورية باكستان الإسلامية، وضرورة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وقالت الرئاسة في بيان" ان رشيد،التقى اليوم الثلاثاء رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري والوفد المرافق له، على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

واضاف البيان" جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز التعاون بين الشعبين الصديقين خدمة للمصالح المشتركة،.

واستعرض الجانبان آخر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتم التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات، وتعزيز لغة الحوار وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلّم الدوليين.

وأكد" رشيد ضرورة وضع حدٍّ للعدوان على غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب الفلسطيني، مثمنا المواقف الثابتة لجمهورية باكستان في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وتابع البيان" ناقش الرئيسان أيضا القضايا المدرجة على جدول أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وتبادلا وجهات النظر حول المقررات التي ستصدر عن المؤتمر، مؤكدين تطلعهما إلى أن تسهم تلك المقررات في دعم قضايا التنمية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني عن تقديره للعراق وشعبه، مؤكداً رغبة بلاده في تنمية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين، مشيداً بالدور المحوري الذي يؤديه العراق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.