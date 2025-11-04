توقف خدمات "سوبر كي" ومصدر يكشف: الخلل مؤقت لأغراض الصيانة

تفاجأ مشتركو بطاقات "سوبر كي" الخاصة بالدفع الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بتوقف خدمات التطبيق، الخاصة بالسحب والإيداع والتحويل وتصفير حسابات المستخدمين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات للمستخدمين وهم يتساءلون عن أسباب هذا الخلل الذي تسبب بتصفير حسابات المشتركين وتعطّل بطاقات الدفع الإلكتروني بشكل مفاجئ.

فيما كشف مصدر مطلع أن "أسباب تصفير حسابات سوبر كي، اليوم، وما شهدته من إغلاق التطبيقات الخاصة بالسحب والايداع، تأتي لأغراض الصيانة".

وبعد ساعات من التوقف عاد التطبيق للعمل من جديد بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الصيانة.