قيادي كردي يكشف عن استيراد طحين تركي مسرطن عبر منافذ الإقليم

كشف القيادي في تيار الموقف الوطني، سامان علي، اليوم الثلاثاء، عن دخول شحنات من البضائع التركية منتهية الصلاحية إلى العراق عبر منافذ إقليم كردستان، مؤكّدًا أن الهدف منها ضرب اقتصاد البلاد لأسباب واضحة المعالم.

وقال علي في تصريح ل /المعلومة/، إن "تجارا مقربين من عائلة مسعود البارزاني قاموا بإدخال شحنة من مادة الطحين منتهية الصلاحية، تحتوي على شوائب مسرطنة، إلى محافظات إقليم كردستان، ومن ثم إلى المحافظات الأخرى". وأضاف: "بحسب مختصين، فإن نسبة الحنطة في هذه الشحنة تقل عن 20%، بينما تحتوي النسبة الباقية على شوائب غير صالحة للاستهلاك البشري وتحوي مواد مسرطنة".

وأشار علي إلى أن "تجارا متنفذين يقومون باستيراد الطحين والمواد الغذائية الأخرى إلى العراق عبر منافذ إقليم كردستان مع تركيا"، موضحًا أن "عمليات استيراد المواد الرديئة وبيعها في الأسواق المحلية شهدت نشاطًا كبيرًا يهدد اقتصاد البلاد ويساهم في انتشار الأمراض المميتة".

ولفت الى "دخول منتجات تركية مسرطنة على شكل معلبات إلى العراق، مسببة تسجيل حالات إصابة بأمراض سرطانية، دون الإعلان عنها من قبل الجهات الصحية في الإقليم خوفًا من الاستهداف"