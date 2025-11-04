الأخبار

الشيخ سطام ابو ريشة يهاجم الساعين الى تحويل الانبار لـ"مشروع سياسي ومالي"


هاجم الشيخ سطام عبد الستار أبو ريشة، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، الساعين الى تحويل محافظة الانبار لمشروع سياسي أو مالي.

وكتب الشيخ أبو ريشة في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، أنه "للأنبار رجالاتها الأوفياء، الذين صانوا أرضها وقدموا دماءهم وأرواحهم وأموالهم في سبيلها، فكتبوا أسماءهم في سجل الخلود، شامخين لا يُمكن لأحد أن يُهمشهم، لأنهم ثبتوا وجودهم بتضحيات خالدة".

واضاف "أما أولئك الذين حوّلوا الأنبار إلى مشروع سياسي ومالي، واتخذوا منها وسيلة لتشكيل الأحزاب والكتل التي تُموّل بنسبة 15% من ميزانية المحافظة واستثماراتها، فهؤلاء سيبقون تجاراً مهما حاولوا تلميع أنفسهم، ومهما علا شأنهم الزائف، فإن سقوطهم حتمي اليوم أو غداً".

وتابع "الفخر كل الفخر لمن صمد في وجوههم، وصدح بالحق دون خوف أو تردّد".

وفي ( 26 تشرين الأول 2025)، وجه الشيخ سطام عبد الستار أبو ريشة، رسالة حادة إلى من يطالبون مرشحي تحالف التفوق بالكشف عن “كبيرهم” أو “عمهم”، مؤكداً أن الشجاعة تُعرف بالفعل لا بالكلام.

وكتب الشيخ أبو ريشة في تدوينة "، إن على من يطالب بذلك أن "يبدأ بنفسه ويعلن من هو كبيره ومن قدّمه”، مضيفا أن "مرشحي تحالف التفوق رجال كبار بأنفسهم، صنعوا مجدهم بدمائهم”.

وأضاف أن “أبناء الحشد العشائري لا يُشترون ولا يُباعون، هم رجال الصحوة وأحفادها، قاتلوا الإرهاب وسقوا الأرض بدمائهم، ولا يجرؤ أحد أن يساومهم”.

ولم يخف الشيخ اتهامه لخصومه بممارسة "سياسة الفصل والنقل" التي قال إنها بصمتهم التي لا تُمحى، مشددا على أن "الأنبار وموظفيها شهود على ظلم وتجاوزات" هؤلاء، مشيرا إلى أن من "أدى اليمين بالولاء لأجانب للحصول على منصب ليس له حق الحديث عن محافظته أو الادعاء بالغيرة على أهلها.

 

وختم بدعوة صريحة: “من ضحى لا يساوم، ومن لا يعرف طباع الشجعان فليخرس قبل أن يُكشف على حقيقته".

الشيخ سطام ابو ريشة يهاجم الساعين الى تحويل الانبار لـ"مشروع سياسي ومالي"
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
