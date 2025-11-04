الشيخ سطام ابو ريشة يهاجم الساعين الى تحويل الانبار لـ"مشروع سياسي ومالي"

هاجم الشيخ سطام عبد الستار أبو ريشة، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، الساعين الى تحويل محافظة الانبار لمشروع سياسي أو مالي.

وكتب الشيخ أبو ريشة في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، أنه "للأنبار رجالاتها الأوفياء، الذين صانوا أرضها وقدموا دماءهم وأرواحهم وأموالهم في سبيلها، فكتبوا أسماءهم في سجل الخلود، شامخين لا يُمكن لأحد أن يُهمشهم، لأنهم ثبتوا وجودهم بتضحيات خالدة".

واضاف "أما أولئك الذين حوّلوا الأنبار إلى مشروع سياسي ومالي، واتخذوا منها وسيلة لتشكيل الأحزاب والكتل التي تُموّل بنسبة 15% من ميزانية المحافظة واستثماراتها، فهؤلاء سيبقون تجاراً مهما حاولوا تلميع أنفسهم، ومهما علا شأنهم الزائف، فإن سقوطهم حتمي اليوم أو غداً".

وتابع "الفخر كل الفخر لمن صمد في وجوههم، وصدح بالحق دون خوف أو تردّد".

وفي ( 26 تشرين الأول 2025)، وجه الشيخ سطام عبد الستار أبو ريشة، رسالة حادة إلى من يطالبون مرشحي تحالف التفوق بالكشف عن “كبيرهم” أو “عمهم”، مؤكداً أن الشجاعة تُعرف بالفعل لا بالكلام.

وكتب الشيخ أبو ريشة في تدوينة "، إن على من يطالب بذلك أن "يبدأ بنفسه ويعلن من هو كبيره ومن قدّمه”، مضيفا أن "مرشحي تحالف التفوق رجال كبار بأنفسهم، صنعوا مجدهم بدمائهم”.

وأضاف أن “أبناء الحشد العشائري لا يُشترون ولا يُباعون، هم رجال الصحوة وأحفادها، قاتلوا الإرهاب وسقوا الأرض بدمائهم، ولا يجرؤ أحد أن يساومهم”.

ولم يخف الشيخ اتهامه لخصومه بممارسة "سياسة الفصل والنقل" التي قال إنها بصمتهم التي لا تُمحى، مشددا على أن "الأنبار وموظفيها شهود على ظلم وتجاوزات" هؤلاء، مشيرا إلى أن من "أدى اليمين بالولاء لأجانب للحصول على منصب ليس له حق الحديث عن محافظته أو الادعاء بالغيرة على أهلها.

وختم بدعوة صريحة: “من ضحى لا يساوم، ومن لا يعرف طباع الشجعان فليخرس قبل أن يُكشف على حقيقته".