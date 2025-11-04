توجيه حكومي بإيقاف استيراد مواد البنزين والگاز والنفط الأبيض

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بإيقاف استيراد مواد البنزين والگاز والنفط الأبيض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في العراق، فيما أوعز لتصدير الفائض.

ووردت وثيقة صادرة من مكتب رئاسة الوزراء الى وزارة النفط جاء فيها: "بعد الجهود الكبيرة التي استمرت للسنوات الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن تشغيل مصـافي النفط الجديدة ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي ولوصول انتاجنا المحلي من البنزين، زيت الغاز (الكاز)، النفط الابيض الى كميات تزيد عن معدلات الاستهلاك المحلي، وجه رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الاستيراد لهذه المنتوجات وعلى وكيل التوزيع وشركة توزيع المنتجات النفطية ضبط الاستهلاك الداخلي وتحويل الفائض للتصدير".