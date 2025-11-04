الأخبار

هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار في أحد مقراتها في بغداد


كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الانفجار الذي وقع في أحد مقراتها في العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان انه " تنعى مديرية مكافحة المتفجرات أحد منتسبيها الأبطال الذي ارتقى شهيدًا، وإصابة اثنين آخرين، جرّاء انفجارٍ عرضيٍّ وقع أثناء تنفيذ واجبٍ فني في منطقة جرف النداف ببغداد".

وأضافت، ان "الانفجار ناتج عن مواد متفجرة خلّفتها عصابات داعش الإرهابية، كانت مخزونة داخل أحد مقرات المديرية".

وتابعت، انه " تمت السيطرة على الحادث واتُّخذت الإجراءات اللازمة"، مؤكدة ان "استمرار جهود فرقها في تطهير المناطق من مخلفات الإرهاب حفاظًا على أرواح المواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ سطام ابو ريشة يهاجم الساعين الى تحويل الانبار لـ"مشروع سياسي ومالي"
توجيه حكومي بإيقاف استيراد مواد البنزين والگاز والنفط الأبيض
مجلس محافظة ذي قار بعطل الدوام الرسمي غدا بمناسبة شهادة السيدة الزهراء عليها السلام
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار في أحد مقراتها في بغداد
وزارة الصحة تغلق نحو 10600 معمل للأغذية ومحال في بغداد والمحافظات
المحكمة الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق مدانة عن جريمة الانتماء إلى داعش الإرهابي
هيئة النزاهة: أوامر قبض واستقدام لذوي الدرجات الخاصة
محكمة استئناف بابل: الحبس الشديد بحق مدان مارسَ أعمال السحـــر والشعــــوذة
الإطار التنسيقي يؤكد على ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق
النزاهة تضبط مدير محطة وقود في نينوى اختلس أكثر من ربع مليار دينار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك