وزارة الصحة تغلق نحو 10600 معمل للأغذية ومحال في بغداد والمحافظات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ إجراءات رقابيَّةٍ مشدَّدةٍ على معامل الأغذية والمحالِّ العامَّة في بغداد والمحافظات، مؤكدة إغلاق أكثر من (10) آلاف محلٍّ و(599) معملاً مخالفاً خلال النصف الأول من العام الحاليِّ، فقد ذكر مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي للوكالة الرسمية، إنَّ "(148) فرقةً رقابيَّةً تابعةً للدائرة كثّفتْ نشاطها الميدانيَّ لمتابعة المنشآت ذات العلاقة بصحَّة المستهلك، شاملةً المطاعم والمخابز والأسواق ومحالَّ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، فضلاً عن معامل الألبان والمخللات والصناعات الغذائيَّة الأخرى".

كذلك أوضح أنَّ "الفرق الرقابيَّة أجرتْ أكثر من (323) ألف زيارةٍ تفتيشيَّةٍ للمحالِّ العامَّة و(11.973) زيارةً للمعامل الغذائيَّة، نتج عنها غلق (10.176) محلّاً عامّاً و(599) معملاً لمخالفتها الشروط الصحيَّة، إضافةً إلى إحالة (531) مخالفاً و(9) أصحاب معامل غذائيَّةٍ إلى القضاء".