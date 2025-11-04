الرئيسية
الأخبار
المحكمة الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق مدانة عن جريمة الانتماء إلى داعش الإرهابي
وكالة انباء براثا
71
2025-11-04
آخر الاضافات
وزارة الصحة تغلق نحو 10600 معمل للأغذية ومحال في بغداد والمحافظات
المحكمة الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق مدانة عن جريمة الانتماء إلى داعش الإرهابي
هيئة النزاهة: أوامر قبض واستقدام لذوي الدرجات الخاصة
محكمة استئناف بابل: الحبس الشديد بحق مدان مارسَ أعمال السحـــر والشعــــوذة
الإطار التنسيقي يؤكد على ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق
النزاهة تضبط مدير محطة وقود في نينوى اختلس أكثر من ربع مليار دينار
تركيا تساوم بالنفط.. خبير يحذر من "صفقة القرن المائية" ضد العراق
مصدر: تعطيل الدوام الرسمي في العراق من يوم السبت المقبل الى الأربعاء
وثائق تكشف تزوير مرشح تقدم محمد ثامر لوثيقته الدراسية.. والمفوضية لم تستبعده بعد
خطة امنية مشددة من ثلاثة محاور في بغداد
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
