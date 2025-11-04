هيئة النزاهة: أوامر قبض واستقدام لذوي الدرجات الخاصة

صرّحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مجمل نشاطاتها خلال تشرين الأول الماضي، إذ ذكرت الهيئة في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن "نشاطات هيئة النزاهة لشهر تشرين الأول الماضي شملت تنفيذ 150 عملية ضبط، وضبط 63 متهماً بالجرم المشهود، فيما بلغ عدد أوامر القبض والاستقدام القضائية الصادرة بحق ذوي الدرجات الخاصة 24 أمراً، أما عدد أحكام الإدانة القضائية الصادرة فقد بلغ 60 حكماً، في حين بلغ عدد المدانين بأحكام قضائية 71 مداناً".

وأضاف أن "عدد ملفات تسليم الهاربين واسترداد الأموال المهربة بلغ 97 ملفاً، في حين تم استلام 174 استمارة كشف ذمم مالية من المشمولين بها، وعدد المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح هم 5 أشخاص".

كما لفت إلى أن "الهيئة أجرت خلال شهر تشرين الأول الماضي 72 زيارة لمراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة، وقدمت 13 تقارير لتشخيص المشاكل ومعوقات العمل والظواهر السلبية ومتابعة معالجتها، كما بلغ عدد الإصدارات الورقية والحلقات التلفزيونية والإذاعية 11، فيما بلغ عدد البحوث والدراسات والتقارير الإحصائية والدورات والورش والندوات 66 نشاطاً".