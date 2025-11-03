مديرية المرور العامة: إنجاز جسر غزة سيسهم بمعالجة الاختناقات في ثلاث مناطق ببغداد

أكدت مديرية المرور العامة أن إنجاز جسر غزة سيسهم في معالجة الاختناقات المرورية في ثلاث مناطق رئيسة وسط بغداد، فيما أشارت إلى أن هناك 8 ملايين سيارة في العراق، نصفها تتجول في العاصمة بغداد، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر للوكالة الرسمية، إن "هناك مجموعة من المشاريع الخاصة بفك الاختناقات المرورية، ومن ضمنها جسر غزة"، مبينًا أن "إنجازه سيسهم في معالجة مشكلة الازدحامات في منطقتي الكرادة داخل والكرادة خارج، وكذلك الباب الشرقي".

وأضاف، أن "هناك مشاريع ما زالت غير منجزة حتى الآن، وهي مشاريع ذاتية التمويل، وحققت نسب إنجاز أقل من 50%، وستُنجز قريبًا".

كذلك بيّن أن "عدد السيارات في العراق يبلغ 8 ملايين سيارة، منها ما بين (3 – 4) ملايين سيارة تتجول يوميًا في بغداد"، لافتًا إلى أن "شوارع العاصمة سابقًا لم تكن تستوعب هذا العدد الكبير من المركبات".

كما لفت إلى أن "الازدحامات في بغداد لا تستمر طوال الوقت، بل تتركز في أوقات الذروة، وهي عادة من السابعة إلى التاسعة صباحًا، ومن الثانية إلى الرابعة مساءً"، مؤكدًا أن "ما بعد هذه الأوقات تكون معظم شوارع العاصمة طبيعية".