الأخبار

مديرية المرور العامة: إنجاز جسر غزة سيسهم بمعالجة الاختناقات في ثلاث مناطق ببغداد


 

أكدت مديرية المرور العامة أن إنجاز جسر غزة سيسهم في معالجة الاختناقات المرورية في ثلاث مناطق رئيسة وسط بغداد، فيما أشارت إلى أن هناك 8 ملايين سيارة في العراق، نصفها تتجول في العاصمة بغداد، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر للوكالة الرسمية، إن "هناك مجموعة من المشاريع الخاصة بفك الاختناقات المرورية، ومن ضمنها جسر غزة"، مبينًا أن "إنجازه سيسهم في معالجة مشكلة الازدحامات في منطقتي الكرادة داخل والكرادة خارج، وكذلك الباب الشرقي".

وأضاف، أن "هناك مشاريع ما زالت غير منجزة حتى الآن، وهي مشاريع ذاتية التمويل، وحققت نسب إنجاز أقل من 50%، وستُنجز قريبًا".

كذلك بيّن أن "عدد السيارات في العراق يبلغ 8 ملايين سيارة، منها ما بين (3 – 4) ملايين سيارة تتجول يوميًا في بغداد"، لافتًا إلى أن "شوارع العاصمة سابقًا لم تكن تستوعب هذا العدد الكبير من المركبات".

كما لفت إلى أن "الازدحامات في بغداد لا تستمر طوال الوقت، بل تتركز في أوقات الذروة، وهي عادة من السابعة إلى التاسعة صباحًا، ومن الثانية إلى الرابعة مساءً"، مؤكدًا أن "ما بعد هذه الأوقات تكون معظم شوارع العاصمة طبيعية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تضبط مدير محطة وقود في نينوى اختلس أكثر من ربع مليار دينار
تركيا تساوم بالنفط.. خبير يحذر من "صفقة القرن المائية" ضد العراق
مصدر: تعطيل الدوام الرسمي في العراق من يوم السبت المقبل الى الأربعاء
وثائق تكشف تزوير مرشح تقدم محمد ثامر لوثيقته الدراسية.. والمفوضية لم تستبعده بعد
خطة امنية مشددة من ثلاثة محاور في بغداد
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
وزارة الداخلية: ضرورة الجاهزية الكاملة لمراكز الدفاع المدني
مديرية المرور العامة: إنجاز جسر غزة سيسهم بمعالجة الاختناقات في ثلاث مناطق ببغداد
وزارة التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للتعليم المهني- الدور الثالث
مجلس القضاء: السجن عشر سنوات بحق مدان روّج لأفكار حزب البعث المحظور
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك