الهيئة القضائية للانتخابات تعيد المرشح حسين عرب إلى السباق الانتخابي

أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الأحد، إعادة النائب حسين عرب إلى السباق الانتخابي، بعد استبعاده قبل أيام لأسباب تتعلق بتقديمه شهادة دراسية غير صحيحة.

وكان حسين عرب قد استُبعِد من الانتخابات بقرار من مجلس المفوضين، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية ورود وثيقة رسمية موجّهة من هيئة النزاهة الاتحادية إلى رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، تُشير إلى عدم صحة صدور الوثائق المُقدَّمة من قِبَلِه، وفقاً لكتاب من جامعة الإمام جعفر الصادق.

وكشفت الوثيقة الصادرة عن الهيئة القضائية للانتخابات تفاصيل قرار إعادة المرشح للسباق، موضحةً أن قرار العودة جاء لكون مسألة التدقيق في صحة الوثائق المُقدّمة ومفاتحة الجهات المختصة "قد تطول بسبب طبيعة التحقيق"، وأن هذه الإجراءات تتعارض مع قرب موعد الاقتراع.

وأكدت الهيئة أن قرار العودة صدر أيضاً بهدف ضمان التنافس ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ولإتاحة الحق للمتضررين من الطعن في قرارات المفوضية.