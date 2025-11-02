وزارة العدل: إطلاق سراح 1056 نزيلاً خلال الشهر الماضي

صرّحت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح 1056 نزيلاً خلال شهر تشرين الأول الماضي 2025، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "العدد الكلي للنزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر تشرين الأول الماضي 2025، بلغ (390) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات"، مبيناً أن "من بين المفرج عنهم (666) نزيلاً أُطلق سراحهم استناداً إلى قانون العفو العام".

كذلك أكدت الوزارة أن "دائرة الإصلاح العراقية تواصل متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، حرصاً منها على أداء واجبها وفق الأطر القانونية وبأعلى مستويات المهنية".