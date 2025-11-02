وزارة الصحة تدعو خريجي الكليات التقنية الصحية الى ملء الاستمارة الإلكترونية لغرض التعيين

دعت وزارة الصحة، اليوم الاحد، خريجي الكليات التقنية الصحية الى ملء الاستمارة الإلكترونية لغرض التعيين، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "استناداً لموافقة وتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، دعت دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي الكليات التقنية الصحية والطبية داخل العراق فقط للعام الدراسي (2023-2024) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بهم".

وأضافت ان "النظر في إطلاق التعيينات بعد اقرار جداول الموازنة من قبل وزارة المالية وحسب حاجة وزارتنا"، لافتة الى ان" اخر موعد للتقديم على الاستمارة بتاريخ 1/12/2025".

رابط التقديم للاستمارة:

https://soft.mp/loginoh.gov.iq/2025/medicaltech_colleges_al_2025_102025w