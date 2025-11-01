وزير الخارجية التركي يزور العراق يوم غد الأحد

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة رسمية إلى العراق يوم غد الأحد، يلتقي خلالها بمسؤولين رفيعي المستوى.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية في تعميم اعلامي أن فيدان كان قد استقبل كلا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في أنقرة بتاريخ العاشر من تشرين الأول الماضي.

ومن المنتظر أن يعقد فيدان لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين خلال الزيارة، وأن يتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يعبر فيدان خلال محادثاته مع المسؤولين العراقيين عن امتنان بلاده إزاء التطور السريع في العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وتكثيف الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، والتأكيد على دعم تركيا للخطوات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في العراق.

ومن المرتقب أن يبدي فيدان تمنياته في أن تجري انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري في أجواء سلمية وهادئة، وأن تسفر عن نتائج تعود بالخير على الشعب العراقي.

كما سيؤكد فيدان خلال لقاءاته، بحسب المصادر ذاتها على أن تركيا تعد شريكا طبيعيا في "مشروع طريق التنمية"، فضلا عن إشادته بدعم السلطات العراقية لهدف "تركيا بلا إرهاب".

ومن المنتظر أيضا، أن يشدد فيدان على أن تركيا تنظر إلى قضية المياه العابرة للحدود من منظور إنساني، وتعتبرها مجالا للتعاون مع دول الجوار.

كما سيعبر فيدان عن استعداد تركيا للتعاون التقني والعلمي لمواجهة التحديات المشتركة في مجال المياه، ودعم مشاريع البنية التحتية التي تضمن الاستخدام المستدام للمياه في العراق.

ومن المتوقع أن يتطرق فيدان في لقاءاته إلى مواضيع أخرى منها التأكيد على أن الاستخدام الفعال لموارد المياه هو مسؤولية مشتركة بين جميع دول الحوض المائي، وضرورة إدارة المياه العابرة للحدود بشكل فعال وعقلاني بين جميع الدول المطلة على المجرى المائي المشترك.

كما من المنتظر أن يؤكد على أن إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا في أيلول الماضي شكّل تطوراً إيجابياً على صعيدي أمن إمدادات الطاقة والعلاقات التجارية الثنائية.

وأفادت المصادر بأن الوزير فيدان سيؤكد مجددا استعداد تركيا لتوقيع اتفاقية جديدة وشاملة مع العراق لتفعيل آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

ومن المنتظر حسب مصادر الخارجية التركية ان يشدد فيدان على ضرورة التزام الأطراف بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق استقرار البيئة الأمنية الهشة في المنطقة.

كما سيعبر عن رغبة أنقرة في مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويؤكد على أن جهود العراق لإعادة مواطنيه من المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا ساهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن في سوريا.

ويعتبر العراق أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في عام 2025، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى شهر أيلول نحو 12 مليار دولار.

وبلغت الصادرات التركية إلى العراق 8.675 مليار دولار، خلال تلك الفترة بينما بلغت الواردات العراقية إلى تركيا 3.231 مليارات دولار.

يذكر ان آخر زيارة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد في 26 كانون الثاني 2025 .